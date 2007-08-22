Китаец шесть лет прожил с куском стекла в глазу
14:56, 22 августа 2007Страна
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Ксиао Жу повредил глаз бутылкой пива
Житель Китая шесть лет прожил с куском стекла в правом глазу.
Когда 22-летний китаец Ксиао Жу повредил глаз бутылкой пива, ему сделали операцию, которая прошла успешно. Единственной проблемой было, что у него часто текли слезы, но он считал это последствием хирургического вмешательства.
Но месяц назад глаз начал болеть. В ходе проверок в различных больницах врачи ничего не нашли, и только специалисты из офтальмологического центра в городе Фучжоу обнаружили в глазу кусок стекла длиной 3,5 миллиметров.
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