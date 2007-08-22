Китаец шесть лет прожил с куском стекла в глазу

Житель Китая шесть лет прожил с куском стекла в правом глазу.

Когда 22-летний китаец Ксиао Жу повредил глаз бутылкой пива, ему сделали операцию, которая прошла успешно. Единственной проблемой было, что у него часто текли слезы, но он считал это последствием хирургического вмешательства.

Но месяц назад глаз начал болеть. В ходе проверок в различных больницах врачи ничего не нашли, и только специалисты из офтальмологического центра в городе Фучжоу обнаружили в глазу кусок стекла длиной 3,5 миллиметров.

MIGnews.com