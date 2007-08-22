Создана технология, диагностирующая рак за 10 минут

Группа ученых из университета Техаса объявила о том, что им удалось создать технологию, которая позволяет диагностировать рак полости рта за 10 минут.

Суть нового изобретения заключается в том, что со слизистой оболочки полости рта берется небольшой соскоб, который после этого сразу же помещают в специальное устройство, где проходит фильтрация клеток и воздействие на них протеинового маркера.

Специалисты сообщают, что, если в соскобе присутствуют раковые клетки, то под воздействием флуоресцентного излучения они начинают светиться зеленым цветом.

Так как технология достаточно проста и не требует применения дорогостоящего оборудования, то такой тест на рак может взять человек, имеющий базовый уровень медицинской подготовки.

В настоящее время подобные анализы проводятся только в госпиталях и занимают в 10 раз больше времени. Поэтому разработчики предполагают, что новая технология будет массово использоваться дантистами и позволит диагностировать этот вид рака на ранних стадиях. Кроме этого, авторы изобретения отмечают, что потенциально эту технологию можно будет использовать и для выявления рака матки.

Согласно оценкам Национального института рака, ежегодно в США выявляется примерно 22.5 тыс. случаев заболевания раком полости рта, при этом около 5 тыс. заболевших - умирают. Но если лечение начать на ранней стадии болезни, то шансы на выживание составляют 90%.

vovremya.info