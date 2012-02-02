Ежегодно в Украине исчезает 16-17 сел.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил министр агрополитики Николай ПРИСЯЖНЮК сегодня на совещании в Полтаве с главами РГА и райсоветов.

«Ежегодно с карты государства исчезает 16-17 сел. Они исчезают потому, что нет экономической мотивации, работы. Я всегда говорил и буду говорить - наша платформа для развития аграрного сектора - украинское село», - сказал министр.

По его словам, сегодня на местах следует сделать все, чтобы укрепить села. «Мы 20 лет назад добровольно вступили в рыночные реформы, предусматривающие совершенно иные отношения, чем мы с вами привыкли раньше. Однако и в капиталистическом мире наступил кризис и идет поиск другой модели, а мы с вами пытаемся подражать то одной, то другой модели, не учитывая наши национальные особенности. А они есть - и они многофункциональны, многогранны, начиная от условий проживания и ведения хозяйства, отношений и даже той коррупции, где тоже есть у нас свои национальные особенности, которые отличаются от других», - заявил министр.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день стоит первейшая задача - дать ответ, какая форма аграрного сектора станет приоритетной для Украины - крупнотоварное производство, или фермерство или единоличные хозяйства.



