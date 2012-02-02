В Украине начнет работать система экстренной помощи «112»

Система экстренной помощи населению по единому номеру «112» начнет работу в Донецке, Киеве, Львове и Харькове (городах, принимающих чемпионат Европы по футболу) в конце апреля - начале мая 2012 года.

Об этом заявил министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА, посещая Центр-112 в Донецке, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

«Еще много работы впереди, но мы идем быстрыми темпами. Министерство укладывается в предварительно запланированные сроки, в частности, благодаря тому, что правительство приняло решение и выделило в государственном бюджете на 2012 год 450 млн. грн. Министерству чрезвычайных ситуаций на внедрение Системы-112», - сообщил В.БАЛОГА.

Министр также добавил, что для реализации данного проекта на территории всей страны в целом необходимо 650 млн. грн. Недостающие 200 млн. грн. МЧС надеется получить в следующем году, отметил В.БАЛОГА.

«Этот год для нас очень много значит. Мы запустим 4 города-миллионника, а главное завершим подготовку, чтобы в 2013 году Система-112 охватила всю страну», - отметил В.БАЛОГА.

Отвечая на вопрос журналистов, министр объяснил, что, внедряя Систему-112, МЧС использует опыт стран Европейского Союза и США.

«Поскольку в Украине нет разработчика, который имеет опыт создания подобных технологий, мы будем выбирать среди мировых лидеров – лучших экспертов, которые воплощали подобные системы в Европейском Союзе. Это будут самые современные технологии, компании мирового уровня», – отметил министр.

По его словам, внедрение Системы-112 в Украине является вопросом национальной безопасности и даст возможность Украине достойно реагировать на современные вызовы в сфере гражданской защиты.



