Львовские сурки Мишка и Маруся предскажут весну 15 февраля

Львовские сурки Мишка и Маруся будут прогнозировать весну 15 февраля.

Как сообщил УНИАН директор Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорь АНТАХОВИЧ, в этом году сурков Мишку и Марусю будут будить на праздник Стретения Господнего, 15 февраля.

«В этом году мы традиционно будем будить сурков Мишку и Марусю на праздник Стретения – 15 февраля. В прошлом году, тоже 15 февраля, наши сурки спрогнозировали позднюю весну и это исполнилось», - рассказал И.АНТАХОВИЧ.

Он также отметил, что 2 февраля в Америке и Канаде традиционно отмечают День сурка, поскольку именно в этот день по католическому календарю Стретение, «тогда как в Украине мы живем по православному календарю и, соответственно, Стретение у православных 15 февраля».

Он также добавил, что прогноз сурков 15 февраля относительно наступления весны будет значительно точнее, нежели прогноз 2 февраля.

Львовскому сурку Мишке уже 5 лет, Марусе - 3 года.

Справка УНИАН. В народе существует примета: если сурок, вылезя из своего домика, увидит свою тень (если на улице будет солнечно), то весна будет поздней. Приметы празднования Дня сурка совпадают с традиционным украинским праздником Стретения Господнего. В народе этот день еще называют Зимобором, когда «зима с весной встречается и силами меряются, кому еще господствовать».