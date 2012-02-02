В Украине ежегодно выявляют рак у 160 тыс. людей

Ежегодно онкологические заболевания на разных стадиях развития выявляют у 160 тыс. жителей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН сегодня на пресс-конференции в Киеве, посвященной Всемирному дню борьбы с раком.

По его словам, количество онкологических пациентов каждый год увеличивается на 0,5%. К 2020 году, предположил И.ЩЕПОТИН, число новых случаев рака возрастет до 200 тыс. в год.

В то же время директор Института рака подчеркнул, что показатели смертности в стране от онкозаболеваний снижаются, в частности благодаря новым, более эффективным лекарственным препаратам и современным медицинским разработкам.

«За последние 5 лет наметилось снижение количества умерших от рака больных на 1% в год... А это 1,6 тыс. сохраненных человеческих жизней», – отметил И.ЩЕПОТИН.

Он также проинформировал, что Национальный институт рака совместно с Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» разработали программу, направленную на своевременное выявление онкологических заболеваний в наиболее отдаленных населенных пунктах страны. По словам И.ЩЕПОТИНА уже летом этого года, в рамках программы, начнет работу первая мобильная лаборатория.

Справка УНИАН. Всемирный день борьбы против рака отмечают ежегодно 4 февраля. Он провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC). Цель этого международного дня - повышение осведомлённости о раке как одном из самых тяжелых заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Известно, что возникновение 43% раковых заболеваний можно было бы предотвратить с помощью таких норм здорового поведения: ограждение доступа к курению детей, борьба с этим явлением, физическая активность, сбалансированная, здоровая пища, вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки, избегание длительного пребывания на солнце и в соляриях.

В Украине риск заболеть раком на протяжении жизни имеет каждый 3-4 мужчина и каждая 5-6 женщина. По данным 2011 года, на учете в онкологических учреждениях страны находились свыше 960 тыс. онкологических больных, в том числе 5,5 тыс. детей. Умирают в Украине от рака ежедневно 239 человек или 10 – ежечасно.