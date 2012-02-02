В Украине за сутки от морозов погибло 20 человек

В Украине за сутки количество жертв морозов увеличилось на 20 чел. Всего за период сильных морозов умерли 63 человека (по состоянию на 1 февраля, 43 чел.). Из них 8 – в больницах, 41 – обнаружили на улицах, еще 14 – в жилищах. Предварительная причина смерти – переохлаждение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

По данным Министерства здравоохранения, за последние 6 дней в лечебные учреждения Украины с жалобами на обморожение или переохлаждение обратились 1146 человек. Из них 945 – были госпитализированы.

По состоянию на 2 февраля в Украине функционируют 2132 пункта обогрева. В ближайшее время планируется развернуть еще 91. На протяжении 27 января – 2 февраля за теплом и горячей едой в пункты обогрева обратились свыше 41 300 граждан. За последние сутки – почти 9 600.

По информации Украинского гидрометеоцентра МЧС Украины, 2 февраля сохранится очень холодная погода с температурой ночью 25-30° мороза, на Прикарпатье и севере страны местами 33°, днем 17-22° мороза; в южных, восточных, Днепропетровской областях ночью 20-25°, днем 12-17° мороза; в Закарпатье и в Крыму ночью 18-23°, днем 8-13° мороза, на Южном побережье Крыма ночью 10-13°, днем 1-6° мороза. Без осадков, лишь в Крыму, Приазовье и местами в восточных областях небольшой снег.

На дорогах гололедица.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 февраля в Украине с начала сильных морозов скончались 43 человека, из них 8 – в больницах, 28 – обнаружили на улицах, еще 7 – в жилищах.