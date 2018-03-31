Почему украинские нейрохирурги не разоблачили "Доктора Пи"?

В клиниках, в которых «Доктор Пи» делал операции, были настоящие специалисты... Неужели они не понимали, не чувствовали, что рядом с ними человек, далекий от медицины? А если знали это, то почему молчали?..

История так называемого "Доктора Пи", или Андрея Слюсарчука, которого еще недавно называли медицинским светилом, а теперь все чаще обзывают аферистом, коснулась моей хорошей знакомой. Ее двадцатилетний сын получил черепно-мозговую травму. На днях моя подруга говорит: «Знаешь, благодаря тому, что я впервые в семейной жизни не пошла на уступки мужу в серьезном вопросе и категорически отказалась посылать сына на операцию, вероятно, спасла жизнь ребенку». При этом добавила, что оперировать должен был в то время еще "светило" медицины, разрекламированный в СМИ, Слюсарчук. Теперь, прочитав, что он, возможно, причастен к смерти не менее 12 человек, поняла, как близка была к катастрофе.

Отказалась она от операции, поскольку насторожили даже ее, далекого от медицины человека, некоторые обстоятельства, в частности то, что врач с такими регалиями брался сам делать уколы, перевозить анализ крови - причем поездом из Киева во Львов. А когда "Доктор Пи" заявил об операции, то к тому времени даже результатов анализов еще не было. Она трезво понимала, что никакой здравомыслящий врач на такое не пойдет. Как можно оперировать, когда ни нормального обследования, кроме разговоров и перечитывания предыдущих диагнозов других медиков, ни результатов анализов?

После этого рассказа меня не покидал один вопрос: как Слюсарчуку удавалось столько лет напускать туман вокруг своей персоны? Рядом же в клиниках, в которых он делал операции, были настоящие специалисты... Неужели они не понимали, не чувствовали, что рядом с ними человек, далекий от медицины?

А если знали это, то почему молчали?

Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Богомолец во время круглого стола «Доктор Пи»: аферист или маньяк-убийца?" в Институте Горшенина отметила, что главные врачи, допустившие «человека без медицинского образования к операционному столу», нарушили закон, и они должны нести ответственность. При этом не исключила, что «был звонок или от высокопоставленных лиц, или из управления здравоохранения конкретной области, чтобы запустили его в операционную».

Госпожа Богомолец мягко назвала «Доктора Пи» «экспериментатором»: «Он экспериментатор, причем экспериментатор системный, который экспериментировал над обществом: а что еще здесь можно безнаказанно сделать?" Она отметила, что "были люди, заинтересованные иметь этого мошенника», ведь он получал медицинские звания.

Профессор Слюсарчук не просто получил научные звания, под него президент Виктор Ющенко указом № 1094/2009 от 22 декабря 2009 года "Об Институте мозга" по инициативе Министерства здравоохранения Украины решил создать "Институт мозга как главное научно-исследовательское учреждение по определению приоритетных направлений изучения мозга, проведению фундаментальных и прикладных исследований в неврологии, психиатрии, психологии и нейрореабилитации, разработке, внедрению и реализации программ исследований мозга и мозговой деятельности, новейших технологий в этой сфере, а также по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по неврологии, психиатрии, психологии и нейрореабилитации, их дистанционного обучения".

После описанных в СМИ ужасов по поводу так называемой врачебной деятельности "Доктора Пи" представила: такие же эксперименты могли быть массовыми.

Правозащитник, президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман говорит, что за несколько лет до задержания "светила от медицины" киевские нейрохирурги с ужасом говорили о "каком-то молодом человеке, который пытается кафедру нейрохирургии забрать у одного известного профессора". По словам Глузмана, один из врачей Львова ему рассказывал, что "Доктор Пи" был допущен к операции "по звонку из областного управления здравоохранения". При этом Глузман отмечает, что "у нас сотни докторов наук, знания которых на уровне знаний Слюсарчука, но у них есть докторская". В Украине множатся чиновники с купленными дипломами, а также доктора наук, профессора, которые заплатили за свои звания. Идя к медику, ты не можешь быть застрахован от того, что не попадешь к мошеннику.

История Слюсарчука темная и до сих пор, несмотря на многочисленные публикации на эту тему. Сегодня известно, что не только Виктор Ющенко занимался «гениальным доктором». Обласкал его и нынешний президент Украины Виктор Янукович, который указом № 960/2011 от 30 сентября 2011 присудил ему Государственную премию Украины 2011 года в номинации «научные достижения в области образования» за цикл работ «Комплекс образовательных информационных технологий представления, запоминания и обработки сверхбольших объектов информации в процессе обучения». Должны были вручить лауреату сто пятьдесят тысяч гривен, однако не успели, потому что уже 14 ноября 2011 г-н Слюсарчук был задержан сотрудниками спецотряда "Беркут" по обвинению в мошенничестве. Против «Доктора Пи» возбудили два уголовных дела: по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ст. 358 (подделка документов).

Как известно ранее в СМИ писали о феноменальных способностях Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в том числе 30 миллионов цифр в числе «пи», выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы «Кобзаря» и делал вычисления с астрономического размера числами. Назвавшись нейрохирургом, он лечил больных.

Львовская газета "Экспресс" провела журналистское расследование и начала серию материалов о том, что "Доктор Пи" не тот человек, за которого себя выдает, поскольку медицинского образования у него нет, как и высшего образования вообще, а учился он только в двух профессионально-технических училищах, а все его якобы "достижения" не соответствуют действительности. Даже после этих разоблачений высокопоставленные чиновники молчали или утверждали, что со Слюсарчуком все порядке.

И только 16 декабря прошлого года, когда его задержали правоохранители, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник заявил на пресс-конференции, что Министерство образования России признало свои ошибки при выдаче Андрею Слюсарчуку копии диплома об окончании российского медицинского вуза. Табачник процитировал часть официального письма, согласно которому «дубликат государственного диплома об окончании вуза был выдан Слюсарчуку в 2005 году. Дубликат был выдан заведующей архива Российского национального медицинского университета им. Пирогова, которую уволили».

На днях народный депутат Украины Ирина Бережная (ПР) заявила, что будет инициировать создание в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по контролю за расследованием дела Андрея Слюсарчука. "Я как юрист, конечно, не могу сейчас ярлыки вешать и говорить, что он убийца, и утверждать это до окончательного решения суда, но лично у меня факты, изложенные в журналистском расследовании, никаких сомнений не вызывают, и я как гражданин им доверяю. Как юриста шокирует то, что эту историю пытаются переквалифицировать просто в мошенничество, о фальсификации диплома, и никто не ставит вопрос о том, что 12 смертей - это то, что мы знаем, и, возможно, еще много того, что не удалось во время расследования выяснить". Госпожа Бережная пообещала даже, что будет осуществлять соответствующее юридическое сопровождение и оказывать поддержку всем пострадавшим семьям.

Немало бывших и нынешних чиновников в Украине были бы счастливы, если бы Слюсарчуку поставили соответствующий диагноз и признали "неподсудным", чтобы его посадить в психиатрическую больницу. Странно было бы, что неадекватная личность смогла стольких людей одурачить, но не надо было бы глубоко копать...

По словам Глузмана, у него и у его коллег-психиатров "сомнений нет, что Слюсарчук здоровый человек". А нравственное здоровье - это уже другой вопрос...

Вице-президент Ассоциации юристов Алексей Резников говорит, ему кажется странным уже то, что Слюсарчуку лишь "инкриминируют подделку документов". "Даже если докажут, что он подделал какой-то диплом, во что я не верю, потому что люди, которые используют дипломы, не подделывают, а покупают их на рынке, подделывают их другие люди, поэтому подделку просто не докажут", - отметил он.

По словам Резникова, "вызывают удивление действия правоохранительных органов", он как юрист видит в ситуации со Слюсарчуком "целый букет статей, а именно: незаконная лечебная деятельность, доведение до убийства или умышленное убийство, убийство по неосторожности или, как минимум, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевших . Поэтому, как минимум, должно быть уголовное дело о "незаконном проведении медико-биологических, психологических и других исследований над человеком, если это создает опасность его жизни и здоровью". Юрист считает, что должны быть возбуждены уголовные дела относительно "всех главных врачей тех клиник, медицинских учреждений, где осуществлялись эти операции", руководителей медицинских учреждений, которые позволили, чтобы "человек с улицы" был допущен к операциям и манипуляциям с больными. Резников рекомендует всем родственникам погибших обращаться к юристам и "готовить иски к государству Украина, если эти клиники были государственные, и к коммунальным общинам - если эти клиники были коммунальными, о возмещении вреда".

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход считает, что в этой ситуации "без покровителей" не обошлось - без них "нельзя получить ни научные степени, ни карьерные должности, ни допуск к операции". Он отметил. что есть много вопросов и к следователям, и к прокурорам, в частности, во Львовской области, которые вели расследование и осуществляли надзор в этих двух делах, которые были возбуждены в отношении Слюсарчука раньше, но он так и не привлекался к уголовной ответственности.

Были ли у Слюсарчука покровители? Вопрос риторический. Без крепкого плеча ничего этого он не имел бы - ни признания, ни званий, ни доступа к высоким кабинетам. Правоохранительные органы могут назвать их имена. Если им позволят... Разве так сложно определить, за чьими подписями подавались документы на присвоение званий и получение наград? Или установить, кто позволял Слюсарчуку проводить операции без правовых оснований?

Хотя до сих пор много вопросов остается без ответа. Глузман говорит, что в разговоре с ним один из ведущих нейрохирургов Украины на полном серьезе выдвигал даже версию о том, что Слюсарчука прислали российские спецслужбы со спецзаданием. Это уже на грани фантастики, но как поверить, что в нормальном обществе возможна такая авантюра? Сам правозащитник объясняет это благородными мотивами - стремлением продвинуть людей, которыми может гордиться Украина. "Думаю, что все произошло именно так, примитивно. Не верю, что кто-то из ближайшего окружения Ющенко брал деньги у Слюсарчука, просто все заждались настоящую гордость Украины", - сказал он.

По словам господина Резникова, вся эта история показала, что «у нас в крови чинопочитание». "Главный врач готов поставить под угрозу собственную жизнь, свободу, благосостояние своей семьи, нарушая закон и клятву Гиппократа для выполнения телефонного указания высшего руководства", - отметил он.

Госпожа Богомолец объясняет все это наличием "тотального национального страха, который побуждает людей к самосохранению, а оно побуждает к молчанию". "Главный врач в государственной больнице является заложником вертикали власти, потому что если он сегодня ослушается начальника управления, то завтра ему просто найдут замену", - сказала она.

Едва ли кто сомневается, что во всей этой истории обошлось без коррупции - никто же не давал званий за красивые глаза. Если журналисты из Львова смогли докопаться, что документы липовые, то неужели это было проблемой для украинских чиновников?

В мае представители украинской интеллигенции призвали Виктора Януковича "сохранить для Украины" доктора медицинских наук, профессора Национального университета «Львовская политехника» Андрея Слюсарчука.

«Гениального ученого, нейрохирурга, которого стоя приветствовал медицинский конгресс в Париже, а весь мир стремится получить в свои научные круги, украинская власть не желает замечать, не желает создавать условия, при которых его талант раскрылся бы в полной мере в интересах Украины и всего человечества», - говорилось в обращении. Его авторы напоминают, что, по словам Слюсарчука, его главной целью является создание Института мозга с клиникой, где он сможет привлекать специалистов и проводить активную научную деятельность, но если государство к нему «не повернется лицом», то он покинет Украину, потому что не может здесь реализоваться. Януковича призвали «сделать все возможное, чтобы сохранить для Украины уникальный ум и уникальные способности Слюсарчука, которые являются национальным достоянием», и «проникнуться ответственностью за использование в Украине интеллекта профессора Слюсарчука». Это обращение подписали, в частности, Дмитрий Павлычко, Левко Лукьяненко, Владимир Пилипчук...

Решением Галицкого районного суда продлен срок содержания Андрея Слюсарчука во львовском СИЗО еще на два месяца - до 14 марта. Оно было принято еще в первой декаде января, но на заседание суда не позвали не только журналистов, но и адвокатов потерпевших по делу. Как сообщили в областном управлении Государственной пенитенциарной службы, в изоляторе Слюсарчук ведет себя спокойно. Его навещают только адвокаты. Говорят, что на днях дело Слюсарчука было передано в производство главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины. Вместе с тем Обиход считает, что "это лишь половинчатый шаг, потому что в этом деле необходимо расследовать и принимать решение об уголовной ответственности, если будут для этого основания, - и прокурорских работников, и высокопоставленных чиновников". По словам Обихода, такими случаями занимается "традиционно Генеральная прокуратура", поэтому это дело должно быть передано туда.

Как занимается делами Генеральная прокуратура, знает уже вся Украина. Неужели дело Слюсарчука с его явными криминальными составляющими может стать политическим?

Надежда Пришляк