Помидор сбережет ваши нервы и сердце на работе

Повсеместно любимый овощ помидор, с биологической точки зрения, является фруктом. Хотя помидор, по сравнению с другими овощами, не так богат питательными веществами, в нем много витамина С и ликопена.

Ликопен – мощнейший антиоксидант, снижающий риск рака предстательной железы, и, по все видимости, других видов рака. Он содержится также в других ярко окрашенных овощах и фруктах. По данным некоторых исследований, люди, получающие с пищей на работе много ликопена, реже заболевают раком молочных желез, матки, легких. В зрелых томатах ликопена больше, чем в недозрелых. После кулинарной обработки вещество лучше усваивается, поэтому приготовленные помидоры полезнее, чем сырые.

Помидоры – хороший источник фолиевой кислоты, которая необходима для работы сердца и нервной системы. В помидоре среднего размера содержится всего 30 калорий, лишь ничтожные количества жира, совсем нет холестерина, а натрий и калий содержатся в благоприятном соотношении.

На работе очень полезно выпивать стакан томатного сока перед едой. Это снижает аппетит и предотвращает переедание.

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