Киевские больницы вскоре останутся без главврачей

Во вторник, 21 августа стало известно, что начальник Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения Киева Людмила Качурова провела совещание со всеми главными врачами киевских больниц. На котором, заявила о намерении сменить руководство нескольких клиник за неосвоение больницами бюджетных средств.

Сами сотрудники медицинских учреждений называют вероятной причиной увольнений выгодное месторасположение больничных комплексов.

Во вторник, в администрации одной из киевских городских больниц изданию сообщили, что Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения Киева (ГУЗ) планирует уволить руководителей ряда столичных клинических больниц. В частности, речь идет о главврачах городских клинических больниц № 1, № 8, № 12 и № 18, а также главврача Октябрьской больницы Валентина Бидного.

Обозреватель