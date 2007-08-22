В Украине курит 32% населения

Служба Gallup провела опрос среди совершеннолетних жителей нескольких десятков государств на всех континентах и выяснила, в каких странах мира больше всего курят.

В ходе исследования респонденты отвечали на вопрос: Курили ли Вы в течение последней недели? Оказалось, что наибольшее число курильщиков проживает на Кубе - 40% кубинцев курили на момент проведения данного исследования.

В России, Беларуси, Кувейте, Чили и Бангладеш курят 37% населения. В Эстонии, Латвии, Азербайджане и Индонезии курильщиков чуть меньше - 36%. В Казахстане их насчитывается 35%, в Литве - 34%, в Аргентине и Китае - по 33%, в Украине и Вьетнаме - по 32%.

Эксперты отмечают, что в число наиболее курящих стран также входят Кипр, Мавритания и Словакия (по 31%), ЮАР и Бурунди (по 30%).

А вот в США курят лишь 24% американцев - это рекордно низкий уровень. Также низкие показатели и в Нигерии - курят лишь 6% опрошенных. В числе государств, большинство жителей которых не подвержены этой вредной привычке также входят Сальвадор и Гана (по 8% курильщиков) и Афганистан с Эфиопией (по 9%).

Специалисты сообщают, что в наиболее курящих странах размеры валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения колеблются от $700 до $23 100 в год, т. е. зависимости между уровнем достатка и приверженности к курению не отмечается. Хотя, с другой стороны, абсолютно все страны с наименьшим числом курильщиков входят в число наиболее бедных государств.

На региональном уровне более всего курильщиков находится в странах бывшего СССР и в Центральной Европе - 29% взрослого населения. Ненамного отстает Европейский Союз - 28%. Некурящими можно признать Центральную Америку и Южную Азию, где насчитывается 12% курильщиков.

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, курение занимает второе место в списке причин преждевременной смерти людей - ежегодно оно убивает около 5 млн. человек.

На данный момент в мире насчитывается около 1.3 млрд. курильщиков, причем если в индустриально развитых государствах число курильщиков постепенно уменьшается, то в бедных странах оно быстро растет.

Корреспондент.net