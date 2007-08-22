Ожирение можно подхватить, как простуду

Группа ученых на ежегодном собрании Американского химического общества подтвердила данные о том, что ожирением можно действительно заразиться так же, как и простудой.

Как пишет газета The Guardian, хорошо известный аденовирус-36 помимо того, что он вызывает респираторные и глазные заболевания, он также еще способен превращать стволовые клетки в жировые отложения. К тому же, в этом вирусе содержится ген, который отвечает за это превращение.

Результаты исследования, проведенного американскими специалистами, показывают, что причиной ожирения становится не только малоподвижный образ жизни и калорийная пища. "Мы не утверждаем, что вирус - единственная причина ожирения, но исследование показало, что в некоторых случаях ожирение вызвано вирусной инфекцией", - заявила Магдалена Пасарика, профессор университета в Луизиане.

Следует отметить, что вирус Ad-36 уже давно связывали с человеческим ожирением. Хотя, специалисты отмечают, что он не единственный, который приводит к подобным побочным эффектам.

Корреспондент.net