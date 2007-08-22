В Ивано-Франковской области открыли бассейн для детей-инвалидов

Сегодня днем в селе Залучье Долишнее Снятинского района Ивано-Франковской области в Залучанском доме-интернате торжественно открыли первый в Украине лечебный бассейн для детей-инвалидов.

Как сообщила пресс-секретарь председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Сищук, по информации Министерства труда и социальной политики, в Украине есть 21 подобное интернатное заведение для детей-инвалидов, однако аналогичных лечебных бассейнов нет в ни одном из них. Участие в открытии бассейна приняли председатель облгосадминистрации Роман Ткач, руководители Снятинского района, представители общественности и социальных служб области.

Залучанский детский дом-интернат принял первых воспитанников 22 декабря 1954 года. В настоящее время в интернате проживает 119 детей-инвалидов с изъянами физического или умственного развития, которые нуждаются в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

В течение последних лет за счет бюджетных и небюджетных средств (в том числе иностранных благотворителей) был проведен капитальный ремонт и обустройство спального корпуса. В корпусе устроено автономное отопление, в каждой комнате установлены ванночки для купания детей-инвалидов, переоборудован пищеблок.

Для интерната также закуплены две лошади гуцульской породы для проведения иппотерапии. Местные медики разработали свою методику лечения детей-инвалидов водотерапией. Общая сметная стоимость построенного объекта – 1 млн. 102 тыс. гривен.

uaclub.net