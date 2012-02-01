Украина готова к ухудшению погодных условий - Азаров

Украина готова к существенному ухудшению погодных условий, в частности к снижению температуры ниже 30 градусов мороза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что по прогнозам синоптиков, температура этой ночью в большинстве областей Украины опустится до 30 градусов и последующие дни температура также будет снижаться.

«Страна подготовилась к такому испытанию. Созданы значительные запасы газа, угля, мазута, которые гарантируют жизнедеятельность всех объектов, обеспечивающих теплоснабжение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что в каждой области созданы условия для оперативного реагирования на возникновение различных аварий систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения, открыто более 1,5 тыс. пунктов обогрева и питания людей.

Н.АЗАРОВ отметил, что в условиях снижения температуры под особым вниманием должны быть люди, не имеющие постоянного жилья. «Я настаиваю, чтобы милиция и коммунальщики, безусловно, предоставляли помощь тем, кто находится на улицах, направляли бездомных людей в пункты обогрева или в любое доступное теплое помещение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что соответствующие инструкции получили участковые, патрульные, сотрудники правоохранительных органов, врачи и социальные работники.

