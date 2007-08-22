Наркотические обезболивающие всё более популярны

За 8 лет продажи основных наркотических болеутоляющих средств в США выросли почти в два раза, сообщает AP.

В период с 1997 по 2005 год в США было продано почти 100 тысяч килограммов наркотических анальгетиков типа кодеина, морфина, оксикодона, гидрокодона и мепередина - в среднем около 300 миллиграммов лекарств на душу населения. Такие данные были получены Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) на основании анализа продаж и распределения лекарств больницами, розничными аптеками, врачами и учебными учреждениями.

В наибольшей степени увеличилось употребление оксикодона. Продажи этого болеутоляющего средства, вызывающего привыкание, выросли в шесть раз, свидетельствует DEA.

Растущее потребление болеутоляющих лекарств по-видимому связано со стремительным старением населения, агрессивными маркетинговыми кампаниями фармпроизводителей, большей доступностью этих средств, считают эксперты. Кроме того, изменилась позиция большинства врачей по этому вопросу: теперь борьба с болью стала важным компонентом лечения, передает AP.