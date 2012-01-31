Президент поручил Минздраву провести совещание

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил министру здравоохранения Александру АНИЩЕНКО провести расширенное совещание относительно распространения кировоградского опыта создания перинатального центра во всех регионах нашего государства.

Об этом он сказал во время заседания Наблюдательного совета Национального проекта «Новая жизнь» в Кировограде, сообщили УНИАН у пресс-службы главы государства.

По мнению Президента, участие в совещании должны в частности принять заместители председателей ОГА, руководители местных управлений здравоохранения, работники медицинской сферы.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в рамках медицинской реформы охрана здоровья матери и ребенка объявлено одним из приоритетов государственной политики. «Вопрос перинатальных центров - номер один в Украине. И это уже не пилотные проекты. Кировоградская область показала, как это делать», - сказал он, призвав руководителей на местах не медлить с внедрением соответствующих реформ.