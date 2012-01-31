Проект «Новая жизнь» жизненно необходим для Украины - Бахтеева

Национальный проект «Новая жизнь» является наиболее стратегически важным и жизненно необходимым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат, член фракции Партии Регионов, председатель комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева на открытие Кировоградского областного перинатального центра.

Народный депутат сказала, что открытие перинатального центра в рамках национального проекта «Новая жизнь» для Кировоградской области является очень значимым, поскольку показатели материнской и детской смертности в этом регионе худшие в Украине. Поэтому из всех 11 Национальных проектов, которые разрабатываются Государственным агентством, проект «Новая жизнь» является наиболее стратегически важным и жизненно необходимым.

Татьяна Бахтеева отметила, что демографический кризис в Украине продолжается уже 20 лет. «К сожалению, за все эти годы, мы потеряли 5 миллионов детей в возрасте до 14 лет, каждые два часа умирает один ребенок в возрасте до одного года, а за последний год по акушерским причинам умерло 75 женщин, из них две в Кировоградской области. Эти показатели, уже сегодня, требуют срочных изменений» - подчеркнула политик.

Подход власти к решению проблем охраны материнства и детства продолжила Татьяна Бахтеева, носит системный характер и не ограничивается открытием перинатальных центров. Так, с 2007 года Украина регистрирует новорожденных весом от 500 грамм. И за последние 4 года показатель жизнеспособности таких детей увеличился вдвое - с 30 до 57%. «Для таких детей крайне необходимо предусмотреть оборудование для диагностики ретинопатии, которая может вызывать слепоту ребенка. Министерство здравоохранения должно обеспечить каждый перинатальный центр ретинальной камерой, которая позволит ежегодно предупреждать 200 случаев полной слепоты у детей» - акцентировала Бахтеева. Также важно, что в процессе реформирования отрасли началась подготовка медицинских работников и уже 900 специалистов, прошли последипломную подготовку по вопросам новых перинатальных технологий, - констатировала председатель профильного комитета.

Татьяна Бахтеева, поблагодарила Президента Украины Виктора Федоровича Януковичу за огромное внимание к проблемам системы здравоохранения в целом и охраны материнства и детства в частности. А также всех, кто участвовал в выполнении заданий Президента Украины по реализации проекта "Новая жизнь" в Кировоградской области.

«Такие современные европейские перинатальные центры позволят ежегодно спасать сотни и тысячи жизней матерей и детей. И наибольшая награда за наши усилия - это улыбка спасенного ребенка» - подытожила Т.Бахтеева.

