Кировоградский перинатальный центр показателен для всей страны

Опыт создания перинатального центра в Кировоградской области будет распространен на все регионы Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, об этом он заявил сегодня в ходе расширенного заседания Наблюдательного совета Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства» в Кировограде.

«Этот пилотный проект уже закончился, и мы начинаем распространять такой опыт на всю Украину», - сказал Президент.

Во время заседания было отмечено, что в ближайшее время перинатальные центры, подобные кировоградскому, начнут работать в Киевской, Харьковской, Донецкой областях, а до конца года - в Житомирской, Днепропетровской и ряде других.

Кроме того, на заседании Президент отметил, что увеличение финансирования сферы здравоохранения остается среди приоритетов государственной политики.

«Безусловно, нагрузку на государственный бюджет в вопросах здравоохранения мы будем увеличивать. Это будет приоритетом государственной политики», - сказал глава государства.

В первую очередь, по словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет о важности повышения зарплат медицинским работникам. Глава государства напомнил, что в госбюджете-2012 предусмотрено постепенное увеличение заработных плат медикам, в среднем на 30%.

«Мы хорошо знаем: чтобы мотивировать людей работать в этой сфере - надо повышать заработные платы», - сказал Президент.

В то же время он подчеркнул необходимость улучшать качество медицинских услуг в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент принял участие в открытии Кировоградского областного перинатального центра - первого учреждения, открытого в рамках реализации инициированного главой государства Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства».

Создание областного перинатального центра дает возможность сконцентрировать в одном специализированном учреждении высококвалифицированный медицинский персонал и современную аппаратуру. Это позволит оказывать более эффективную помощь жительницам Кировоградской области, улучшить обследование и лечение беременных с осложнениями.