В Украине каждый второй ребенок до года неправильно питается

В Украине каждый второй ребенок до года находится в группе риска из-за неправильного питания.

Об этом эксперты заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Здоровье детей – здоровье нации».

По словам главного детского гастроэнтеролога Министерства здравоохранения Украины Олега ШАДРИНА, в Украине у 40% детей до года, которые употребляют неадаптированную пищу, наблюдается высокий уровень аллергических заболеваний.

«Лучшим питанием для ребенка до года является грудное молоко. Оно снижает риск таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит, отит, заболеваний пищеварительного тракта и многих других. Однако 47% детей в первый год жизни получают неадаптированное молоко, которое является сильным аллергеном для этой возрастной группы, только 50% детей в возрасте до шести месяцев находятся на грудном вскармливании», - сообщил О.ШАДРИН.

Он подчеркнул, что грудное молоко - это не только питание, это физиологическое единство матери и ребенка, а у детей, которые находились до года на грудном вскармливании, намного меньше проблем со здоровьем, чем у тех, которые были на искусственном питании.

«Пропаганда грудного вскармливания детей первого года жизни - основная задача педиатров. Ведь грудное молоко содержит незаменимые ферменты и витамины. Даже одно кормление грудным молоком компенсирует до 40% полезных веществ для детского организма», - сказал О.ШАДРИН.

Ссылаясь на данные Всемирной организации здоровья, главный детский гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Украины проинформировал, что грудное вскармливание позволяет снизить детскую смертность на 13%.

В свою очередь, кандидат медицинских наук, врач-консультант компании «Нутриция Елена ИВАХНЕНКО подчеркнула, что украинки меняют представление о грудном вскармливании.

«Если еще пять лет назад педиатры советовали мамам кормить детей только грудью до трехмесячного возраста, то сейчас – до шести месяцев. Главное всегда помнить, что для ребенка до года любая пища, кроме адаптированной, является экзотической, и поэтому экспериментировать со здоровьем младенца нельзя,» - отметила Е.ИВАХНЕНКО.