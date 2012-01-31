Заболеваемость школьников в Украине выросла на 27%

Заболеваемость детей школьного возраста в Украине за последние 10 лет выросла на 27%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН в ходе сегодняшнего заседания Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине Года спорта и здорового образа жизни.

«За последние 10 лет заболеваемость детей школьного возраста выросла на 27%. Если в первых классах насчитывается больше 30% детей, имеющих хронические заболевания, то к пятому классу этот процент возрастает до 50%, а к девятому - до 64%», - сказал Р.САФИУЛЛИН. По его словам, сегодня в Украине среди подростков от 12 до 18 лет относительно здоровы только 6-10%.

В свою очередь, присутствующий на заседании председатель Национального олимпийского комитета Сергей БУБКА подчеркнул, что за годы независимости население Украины сократилось больше чем на 6 млн. и сегодня составляет около 45,5 млн. граждан. В целом на протяжении последних 15-20 лет рождаемость в Украине снизилась на 40% и существенно увеличилась преждевременная смерть, сказал С.БУБКА.

“Стоит подчеркнуть, что наша молодежь фактически лишена необходимой двигательной активности, проводя время возле экранов телевизоров и мониторов компьютеров, что приводит к большому количеству заболеваний. Только 6% наших соотечественников имеют достаточный уровень двигательной активности оздоровительной направленности», - отметил С.БУБКА.

Он также обратил внимание, что в Украине наивысший уровень табакоркурения в европейском регионе. «Ежедневно регулярно курят почти две трети мужчин и каждая пятая женщина. К попыткам курить прибегали 39% мальчиков и 18% девочек в возрасте 11-12 лет", - добавил С.БУБКА.

Он также отметил, что на сегодняшний день свыше 700 тыс. граждан Украины официально зарегистрированы как алкозависимые, а реально их значительно больше.