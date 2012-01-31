Мороз убил уже 30 украинцев

В Украине из-за переохлаждения уже умерли 30 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС Украины со ссылкой на информацию Министерства здравоохранения.

По данным министерств, на протяжении периода сильных морозов в Украине скончались 30 лиц, из них 21 – обнаружили на улице, 4 – в собственных домах.

627 лиц на протяжении 27-31 января обратились в медицинские заведения с жалобами на переохлаждение или обмораживание, из них 544 – госпитализированы.

По состоянию на утро 31 января во всех регионах Украины работают 1590 пунктов обогрева. Планируется развернуть еще почти 150. В целом за последние сутки за теплом и горячей едой обратились 6 тыс. 388 граждан, с 27 января – почти 24 тысячи.

Больше всего людей посещают пункты обогрева в Донецкой, Харьковской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.

