С Карского моря идет прорыв арктического воздуха

По прогнозу Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера центр «Антистихия», в ближайшие дни на европейской части РФ ожидаются аномально низкие температуры воздуха.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе российского МЧС, вторжение арктического воздуха из зоны Карского моря приведёт к аномальному понижению температуры воздуха на Европейской территории страны. В зону аномальных температур может попасть 51 субъект Российской Федерации в центральной и южной части страны, Урала, Северо-запада и Поволжья. В ночные и утренние часы температура может понизиться до «минус» 30 градусов по Цельсию.

МЧС РФ предупреждает, что в условиях аномально-низких температур может возникнуть угроза увеличения количества чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, пожарами в домах с печным отоплением, повреждением в системах домового газового оборудования.

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины создало Штаб по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения, который работает круглосуточно.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров, представители Минрегиона, Минэнергоугля, МЧС, Минобороны, МВД, Минздрава, Мининфраструктуры и Укравтодора, всех территориальных администраций, совместно с органами самоуправления также будут держать ситуацию на постоянном контроле.

В Кабмине заметили, что власть помогает в сложный период социально незащищенным слоям населения, в частности, организована работа по установлению пунктов обогрева граждан. Палатки с теплогенераторами функционируют по всей стране с 27 января и располагаются в местах массового пребывания людей. Любой в таких пунктах помощи населению может согреться, выпить чаю, поесть, услышать, как нужно вести себя во время сильных морозов, чтобы избежать обмораживания, получить первую медицинскую помощь.

По состоянию на утро 30 января в Украине функционирует 14 тыс. 891 пункт обогрева, в ближайшее время планируется установление еще 239 таких пунктов. Только в течение первых дней холодов за теплом и горячей едой к ним обратились 17 тысяч 128 граждан.

Руководители городов и областей постоянно осуществляют контроль и за состоянием аварийности на дорогах: организован вывоз снега для нормальной работы общественного, частного транспорта, логистики, избежания заторов на дорогах.

По поручению правительства проведена работа с предприятиями торговли по поводу бесперебойного снабжения в торговые сети продуктов питания. Также есть прямое поручение правительства осуществить дополнительное финансирование Укравтодора для закупки топлива и сыпучих материалов для создания условий безопасного проезда по дорогам Украины.

На коммунальщиков возложена обязанность своевременно очищать тротуары, кровли и карнизы домов от сосулек с целью предотвращения несчастных случаев, постоянно проверять поступление тепла в дома, выявлять и устранять утечки тепла из теплосетей.

Больницы переведены в режим полной готовности для предоставления помощи потерпевшим.

Социальные службы наведываются к своим подшефным, помогают с продуктами питания, проверяют температуру в помещениях.

В случае ухудшения погодных условий власть готова задействовать также инженерную технику, средства для преодоления водных препятствий, мобильные электростанции и насосное оборудование для ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с осложнением погодных условий на всей территории Украины.

В Кабмине отметили, что власть контролирует своевременное обеспечение котельных энергоносителями для их бесперебойной работы. В связи с этим НАК «Нафтогаз Украины» увеличил отбор газа.

Правительство призвало использовать абсолютно все резервы, чтобы не отключать должников от отопления на период сложных погодных условий. Особое внимание в этом аспекте уделяется объектам социальной сферы, жилищного фонда, а также предприятий водо- и энергоснабжения.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта рассматривает возможность введения дополнительных каникул в общеобразовательных учебных заведениях с 30 января в случае снижения температуры до -20 градусов.

Министерство здравоохранения вместе с Государственным комитетом телевидения и радиовещания создают специальные программы, которые транслируются на центральных телеканалах, с разъяснениями для граждан относительно первых признаков охлаждения, переохлаждения и обмораживания.

Кроме того, в Секретариате Кабинета Министров ответственные руководители несут круглосуточное дежурство с 27 января. Они должны координировать работу служб, помогать управлять ресурсами, которые возможно понадобятся для ликвидации аварий, включая возможности Госрезерва и мобилизационных резервов.

Для оперативного реагирования на обращение граждан за помощью при Центральном правительственном штабе открыта круглосуточная многоканальная линия связи за номером 256-60-90. Кроме того, работает Правительственный контактный центр по телефону 0-800-507-309.

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В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины и на предприятиях топливно-энергетического комплекса введено круглосуточное дежурство руководящего состава в связи с ухудшением погодных условий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что дежурство введено во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в связи со значительным снижением температуры воздуха и ухудшением погодных условий на территории Украины, с целью обеспечения постоянного и надежного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, бесперебойного электро- и теплоснабжения потребителей, оперативного реагирования на возможные аварии и другие чрезвычайные ситуации на предприятиях ТЭК.

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В Министерстве обороны создан оперативный штаб по реагированию на нештатные ситуации во время холодов. Об этом УНАИН сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в сообщении, оперативный штаб создан с целью своевременного и адекватного реагирования на ситуацию, связанную с понижением температуры воздуха, и недопущения последствий, которые могут привести к гибели, увечью людей, авариям инфраструктуры военных городков, на предприятиях, в организациям и учреждениям Министерства обороны Украины и Вооруженных сил Украины.

Начальником оперативного штаба назначен первый заместитель министра обороны Украины Владимир МОЖАРОВСКИЙ. В состав оперативного штаба включены заместители министра обороны Украины, руководителей ряда структурных подразделений Минобороны и Генерального штаба ВСУ.

Дежурными сменами оперативно-дежурной, дежурной служб будет осуществляться круглосуточное дежурство в штатном режиме. Также в Минобороны и Генеральном штабе ВСУ созданы рабочие группы, которые будут осуществлять руководство в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В видах Вооруженных сил Украины, оперативных командованиях, территориальном управлении “Север” в случае возникновения чрезвычайной ситуации дежурства будет осуществляться рабочей группой по решению соответствующих командующих и командиров.

Командирам воинских частей, которые владеют материальным ресурсом относительно обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ приказал быть в готовности для выделения сил и средств, необходимых при ликвидации возможных негативных последствий в условиях экстремально низких температур, направить работу на недопущение аварий в подчиненных воинских частях, организовать взаимодействие, и в случае необходимости, оказать помощь центральным и местным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти АР Крым, местного самоуправления во время ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера на территории Украины, а также своевременно реагировать и обеспечить своевременное восстановление и функционирование объектов жизнеобеспечения воинских частей и подразделов.

В случае необходимости командиры воинских частей также должны организовать развертывание пунктов обогрева и питания личного состава и пострадавшего населения, а также предоставление медицинской помощи пострадавшим.

В пресс-службе ведомства отметили, что силами военно-медицинского департамента Минобороны осуществляется постоянный мониторинг заболеваемости среди личного состава ВС Украины, обеспечена подготовка сил и средств для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в стационарных медицинских заведениях и с использованием мобильных средств.

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С 30 января в г.Ровно приостановлена работа детсадов и учеба в начальных классах школ. Как передает корреспондент УНИАН, это связано с низкой температурой воздуха, которую прогнозирует синоптика на текущую неделю. Ученики средних и старших классов будут учиться, однако не будут проводиться уроки физкультуры на улице.

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В Луганской области 30 января из-за погодных условий полностью остановлен учебный процесс в 183-х школах. Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Управления образования и науки областной государственной администрации Александр ВОСТРЯКОВ. По его словам, занятия прекращены для учеников 1-11 классов в городах Луганск, Брянка, Стаханов, Кировск, Алчевск, Рубежное, Краснодон и Лутугинском районе. На пяти территориях (Красный Луч, Свердловск, Антрацит, Первомайск, Попасная) не занимаются ученики 1-4 классов.

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В Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий – мороза до -20 и сильного ветра - отменены занятия в 86 школах полностью и еще в 39 – для учеников начальных классов. Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе оперативного совещания в ЗОГА начальник Управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВЕРОЗУБОВ.

«Занятия отменены в 86 школах, еще в 39 общеобразовательных учебных заведениях остались дома учащиеся начальных классов. Все школы закрыты в Великобелозерском, Пологовском и Приазовском районах, а также в Бердянске. Учащиеся начальных классов не обучаются в Бердянском, Запорожском и Каменко-Днепровском районах Запорожской области, а также в селах Таврическое и Работинское Токмакского района», - рассказал А.ВЕРОЗУБОВ.

По его словам, в ряде районах Запорожской области также есть проблемы с подвозом детей в учебные заведения из-за заметов на дорогах либо поломки школьного автобуса.

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В Днепропетровской области из-за морозов на дополнительные каникулы с 31 января отправлены ученики 1-4-х классов всех общеобразовательных школ. Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Днепропетровской ОДА. По информации управления, с сегодняшнего дня по этой причине на дополнительные каникулы отправлены младшие школьники городов и районов Днепропетровской области, кроме Днепропетровска и Кривого Рога, где температура воздуха была выше минус 20 градусов.

«Учебный процесс для учеников 1- 4-х классов начнется после стабилизации температуры», - отмечается в сообщении.

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В Черновицкой области в 98 учебных заведениях и 80 детсадах приостановлена учеба из-за низкой температуры воздуха. Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель начальника Черновицкого областного управления образования Любовь ТАРАНГУЛ. «Учеба приостановлена в Сторожинецком, Кицманском и Герцаевском районах. Сегодня не учится 18 тысяч учеников школ и 5 тысяч воспитанников детсадов. Родителей известили заблаговременно по мобильной связи», - проинформировала Л.ТАРАНГУЛ.

Прошлой ночью в нескольких районах Буковины было до 25 градусов мороза. В соответствии с санитарными нормами, занятия в школах приостанавливают, когда температура достигнет 20 градусов мороза (младшая школа) и 24 градусов мороза (средние и старшие классы).

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В Донецкой области из-за морозов занятия в общеобразовательных школах не посещают около 15 тыс. учащихся, или 5% от общего числа школьников региона. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции глава Донецкой ОГА Андрей ШИШАЦКИЙ. По его словам, из-за морозов, снежных заносов и заболеваний гриппом и ОРВИ «где-то 15 тысяч учащихся из 330 тысяч школьников по области сегодня не учатся».

Так, губернатор отметил, что в Володарском районе органы местной власти приостановили занятия в школах из-за того, что снежные переметы затруднили подвоз детей в учебные заведения. В городе Новогродовка закрыты 3 школы и одна – в городе Макеевке «в связи с ростом заболеваемости детей ОРВИ».

«Волновахский район - начальные классы не учатся с 30-го января, а старшие классы - на занятиях. В Шахтерском районе – 14 школ, в Амвросиевском районе - 26, в Харцызске – 20 школ приостановили занятие и т. д.», - перечислил А.ШИШАЦКИЙ, подчеркнув, что в ОГА отслеживают информацию Гидрометцентра и контролируют ситуацию с ходом учебного процесса в школах региона.

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В школах Севастополя с 31 января приостанавливается учебный процесс для учеников 1-4 классов, а в отдаленных сельских школах – для учеников всех классов. Об этом сообщил глава СГГА Владимир ЯЦУБА.

По словам В.ЯЦУБЫ, подписано соответствующее распоряжение. «С завтрашнего дня приостанавливаем учебный процесс в 1-4 классах, а в отдаленных сельских и поссоветах, где температура ниже, например, в селе Орлиное (Байдарская долина, Балаклавский район), а там действительно температура ниже - тоже до конца недели приостановим учебный процесс в школах», - сказал В.ЯЦУБА.

По словам председателя ГГА, такое решение «связано и с понижением температуры, и с тем, что в связи с последним возможны (простудные) заболевания». Как считает В.ЯЦУБА, данная мера «пойдет на пользу детям и на пользу коллективам школ». Руководитель города добавил: «Думаю, что это будет неделя (приостановление учебного процесса – УНИАН)».

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В Тернополе в связи с понижением температуры с 31 января будет приостановлена учеба в школах и внешкольных заведениях. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в Тернополе. При этом, как заметил на пресс-конференции городской председатель Сергей НАДАЛ, детсады будут продолжать работать.

«Будут ограничены лишь прогулки детей, но садики будут работать. Потому что многим родителям просто не с кем оставить детей», – объяснил такое решение городской председатель.

Он добавил, что во всех учебных заведениях обеспечивается необходимый температурный режим. По мнению мэра, вынужденные каникулы должны были бы продолжаться до конца недели.

Комиссия же конкретного срока, на который приостановлена учеба, не обусловила.

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В Полтаве с 31 января в связи с повышением температуры воздуха во всех школах возобновятся занятия. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горисполкома Полтавы. В частности, по их данным, в связи с повышением температуры с 31 января будут возобновлены занятия в начальной школе (1-4 классы), приостановленные сегодня, 30 января. Кроме того, не будет приостановлен учебный процесс в 5-11 (12) классах и внешкольных учебных заведениях города.

Ранее в Полтаве в связи с понижением температуры планировалось приостановить занятия во всех классах с 31 января до 3 февраля.

