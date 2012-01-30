Украина - страна злостных неплательщиков алиментов

Каждое четвертое обращение граждан к Уполномоченному Президенту Украины по правам ребенка касается невыполнения родителями обязанностей по содержанию ребенка, в частности уклонения от уплаты алиментов.

Об этом сказал на брифинге Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

По его словам, сегодня в Государственной исполнительной службе находится 691 тыс. 427 судебных решений о взыскании алиментов с родителей в интересах детей. На протяжении 2011 года Служба направила на рассмотрение органов внутренних дел 16,4 тыс. представлений относительно привлечения лиц к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, однако только по 3,8 тыс. из них были возбуждены уголовные дела.

Несмотря на то, что больше года назад в действующее законодательство внесены изменения относительно уточнения понятия «злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей», ситуация с защитой прав ребенка на содержание со стороны родителей к лучшему не изменилась, констатировал Ю.ПАВЛЕНКО. Правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовных дел относительно 9,2 тыс. злостных неплательщиков алиментов, 3,5 тысячи исков Государственной исполнительной службы остались нерассмотренными, подчеркнул он.

По словам Ю.ПАВЛЕНКО, многочисленные обращения граждан касаются также укрывательства родителями реальных объемов доходов, что приводит к определению минимальных алиментных выплат, – не более 300 грн.

Несмотря на внесение в Уголовный кодекс изменений, которыми конкретизировано понятие злостного уклонения от уплаты средств на содержание детей (алиментов) со стороны должников, достаточно распространенной остается ситуация, когда правоохранительные органы отговаривают в возбуждении уголовного дела после частичного погашения задолженности, отметил он.

Уполномоченный Президента отметил, что уплата незначительной части долга не может рассматриваться как удовлетворение права ребенка на содержание, тем более, что нередко должники в дальнейшем продолжают уклоняться от уплаты алиментов.

Как подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО, Президент Украины требует от правительства провести объективный анализ причин, которые делают невозможным реализацию детьми права на содержание со стороны родителей. Речь идет о недопустимости игнорирования или затягивания правоохранительными органами возбуждения уголовных дел относительно злостных неплательщиков алиментов, а также о необходимости внесения изменения в действующее законодательство с целью полного и безусловного выполнения родителями обязанностей по содержанию ребенка.

***Ст. 180 Семейного кодекса регулирует предусмотренную Конституцией обязанность родителей содержать детей до их совершеннолетия. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (ст. 182 Семейного кодекса Украины).

Порядок взыскания алиментов определяет Закон «Об исполнительном производстве». Когда на протяжении трех месяцев подряд невозможно взыскать алименты с зарплаты или других доходов должника (если он не работает и не получает доходов) взыскание обращается на имущество должника (ч. 2 ст. 74 Закона).

В случае злостного уклонения родителей от выполнения алиментного долга к ним применяется уголовная ответственность. Согласно ст. 164 Уголовного кодекса, злостное уклонение от уплаты установленных решением суда алиментов, а также от содержания несовершеннолетних или неработоспособных детей, которые находятся на иждивении родителей, карается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов, исправительными работами до одного года, ограничением свободы до двух лет.