Украине нужна стратегия предотвращения сиротства - Тигипко

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО отмечает то, что Украине нужна стратегия предотвращения сиротства, поэтому Минсоцполитики вместе с общественными организациями готовит стратегию работы с проблемными семьями, которая позволит предотвратить изъятие ребенка из семьи и лишения родителей их прав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, об этом С.ТИГИПКО заявил во время посещения «СОС - Детский городок» в Броварах Киевской области, где расположены 12 домов семейного типа, в каждом из которых воспитывается по 6-7 детей.

По словам правительственного чиновника, сегодня в Украине 96 тысяч детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. При этом ежегодно появляются 10 тысяч сирот, в большинстве из которых родители лишены родительских прав.

По мнению С.ТИГИПКО, это можно было бы предотвратить, если своевременно обратить внимание на проблемы в семье.

«Нам нужно отработать систему помощи семье, чтобы сохранить ее для ребенка. Основные усилия нужно направить на профилактику сиротства, а не на борьбу с его последствиями. Если в семье нет средств – нужно ее поддержать, если проблема в родителях – нужно работать с ними. Главное – сохранить для ребенка семью», - подчеркнул вице-премьер.

Также он отметил, что приоритетной задачей государственной политики является переход от интернатной системы к семейным формам воспитания детей-сирот.

«Сегодня в интернатах воспитывается около 20 тысяч детей. Это дети с потерянными родственными узами. В интернатах нет индивидуального подхода, нет социализации. Эти дети будут получать намного больше внимания и тепла, если будут расти в семейных формах воспитания», - сказал правительственный чиновник.

Как отметил С.ТИГИПКО, «сегодня государство серьезно стимулирует развитие семейных форм воспитания. В частности, оказывая помощь семьям, которые берут на усыновление или под опеку детей».

По его убеждению, необходимо разработать дополнительные стимулы для людей, которые готовы брать сирот и детей, лишенных родительской заботы, на воспитание. Кроме того, нужно усилить финансовую поддержку родителей, работающих в домах семейного типа, и способствовать им в решении бытовых проблем.