Сегодня - самый счастливый день в году

Ведущий психолог Манчестерского Университета доктор Дэвид Хоулмс утверждает, что 30 января станет для многих жителей планеты самым счастливым понедельником в году. И он объяснил причину этого феномена.

Ученый уверяет, что 30 января является особенным днем, он отличается от всех обычных понедельников в году. Многие люди почувствуют себя намного счастливее, будут больше улыбаться, к тому же и причин для этого предостаточно. Во-первых, многие уже пополнили свой бюджет, получив первый после продолжительных праздников заработок. Некоторые уже спланировали свой отпуск и даже забронировали билеты.

Действительно, финансовые затраты на проведение рождественских и новогодних праздников и каникул оказались для многих семей довольно существенными, поэтому получение первой прибыли в этом месяце для многих очень радостное и долгожданное событие.

«Мы все уйдем с головой в работу в этот понедельник, 30 января, с новыми силами, - говорит Дэвид Хоулмс. – Нас переполняет чувства радости от появления средств на банковских счетах и от планирования семейного отдыха. Это день, когда мы чувствуем себя особенно счастливыми».

Доктор Хоулмс предлагает провозгласить 30 января «Счастливым понедельником» и отметить этот день. Кроме того, он предсказал еще несколько счастливых дней в году. 2 из них выпадут на майские праздники, когда у нас появятся лишние выходные, в день Солнцестояния в середине июня, а также в марте, когда во многих странах переводят часы на летнее время.

Напомним, что ранее психологи называли и самый унылый день в году, он выпал на 16 января.

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