Кто защитит права ребенка в Украине?

В Украине нужно провести ряд реформ, направленных на улучшение защиты прав ребенка, говорится в частности о работе с семьями, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; социальное сопровождение семей; процедуру лишения родительских прав; работу с детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской заботы.

Эти меры должны сопровождаться реформой интернатных учреждений, созданием в каждом районе и городе центров социальной поддержки для детей и семей, заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий ПАВЛЕНКО на совместном брифинге с председателем Киевской облгосадминистрации Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ, который состоялся в Центре социальной поддержки детей и семей «Промінь надії» в пгт Макаров Киевской области, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Главной целью таких центров должна быть работа, направленная на сохранение семьи, предотвращение изъятия ребенка из семьи и общества, где она родилась и растет. Мы не должны допустить расставания детей с их родителями, братьями и сестрами, друзьями и одноклассниками, «вырывать» ребенка из его родной среды», - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Существующий подход, когда детей из всей области направляют в один интернат областного подчинения, травмирует ребенка и является дискриминационным по решению его судьбы, сказал Ю.ПАВЛЕНКО. Он назвал такой метод пережитком старой системы, который не соответствует принципу соблюдения высших интересов ребенка.

Услуги, которые должны предоставлять новые центры, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, должны разрабатываться и утверждаться, исходя из потребностей конкретного общества, общего состояния дел в сфере защиты прав детей.

По мнению уполномоченного Президента Украины по правам ребенка, учреждения, подобные Центру социальной поддержки детей и семей «Промінь надії», должны работать по таким направлениям: срочное устройство и предоставление неотложной помощи детям, изъятым из семей, пострадавшим от насилия, брошенным родителями и тому подобное; создание небольших групповых детских домов, атмосфера и быт которых будут максимально приближены к домашним.

Также речь идет о профилактической работе центров, которая будет включать: службу поддержки матерей с детьми - неотложную помощь детям с родителями, которые попали в чрезвычайные обстоятельства, пострадали от насилия или несчастных случаев и тому подобное; службу поддержки семьи - помощь семьям, в которых существует угроза изъятия детей, и поддержку детей в таких семьях; службу развития семейных форм воспитания - поиск и подготовку потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, а также поддержку семей, которые взяли на воспитание детей; предоставление психологических и юридических консультаций местным жителям относительно воспитания детей и защиты их прав, усыновления, устройства детей под опеку и заботу, создание детдомов семейного типа.

По убеждению Ю.ПАВЛЕНКО, преимуществом таких центров социальной поддержки для детей и семей является акцент на профилактической работе по предотвращению разъединения семьи на ее сохранение, восстановление и реабилитацию. Подобные учреждения позволят обеспечить индивидуальный подход к ребенку и семье, учитывать потребности каждого ребенка и услышать его мнение, добавил он.

По его словам, высвобожденные в результате реформы большие помещения сегодняшних интернатных учреждений должны быть преобразованы на детсады, заведения для внешкольного образования, центры социальной реабилитации и поддержки для детей и семей, социальные общежития для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы.

«С введением такой системы защиты ребенка и семьи усилится ответственность местной власти и общины за судьбу конкретного ребенка», - подчеркнул Ю.ПАВЛЕНКО.