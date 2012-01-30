До 2014 года перинатальные центры будут во всех областях – Анищенко

До 2014 года перинатальные центры появятся во всех областях Украины, а также в Киеве и Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время ознакомления с готовностью к работе перинатального центра в Кировограде сообщил министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО.

По его словам, появление перинатальных центров, которые будут обеспечивать качественной и доступной помощью матерей и новорожденных детей, запланировано в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь».

А.АНИЩЕНКО отметил, что в 2012 году перинатальные центры третьего уровня будут открыты в Кировограде, Донецке, Харькове и Киеве. В то же время Минздрав проведет внутренний и внешний аудит с целью создания графика, когда и в каких регионах будут появляться другие центры.

«Показатели детской и материнской смертности в Украине вдвое превышают европейские. Предоставление помощи при родах в маломощных, слабо оснащенных заведениях способствует высокому уровню осложнений. Именно поэтому нацпроект внедряет новую философию здравоохранения матери и ребенка и создает для этого инфраструктуру», - отметил министр.

По его словам, в рамках проекта предусмотрена и подготовка квалифицированных медицинских кадров. «Почти 1200 медработников, которые будут работать в перинатальных центрах, уже прошли специальную подготовку по повышению квалификации», - сообщил А.АНИЩЕНКО.

Он отметил, что перинатальный центр на базе Кировоградской областной больницы, который завтра, 31 января, откроет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, является первым в государстве.