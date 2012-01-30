На закупку вакцин в этом году государство выделило 303 млн

На закупку вакцин в 2012 году государство выделило 303 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции главный специалист Управления общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный специалист отдела профилактики Минздрав Сергей ПЛАТОВ.

«Украина закупает только качественные вакцины. Это брендовые вакцины – наиболее известные мировые производители. Все вакцины имеют сертификаты качества, посерийно проходят лабораторный контроль качества. Только тогда данная серия вакцин используется для иммунизации», - отметил С.ПЛАТОВ

Он отметил, что комиссия Минздрав уже определила перечень необходимых в 2012 году вакцин. «Мы ожидаем информации из регионов относительно количества вакцин. К середине февраля сможем начать процедуру тендерных закупок. И получим вакцины своевременно», - сказал С.ПЛАТОВ.

По его словам, на сегодняшний день медицинские заведения Украины полностью обеспечены всеми необходимыми вакцинами. «Есть вакцины против всех инфекций… Можно получить все плановые вакцинации», - подчеркнул С.ПЛАТОВ и добавил, что процент отказов родителей от прививок колеблется от 5 до 8, в зависимости от вида инфекции.