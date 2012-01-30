За 10 лет в Украине от прививок не умер ни один ребенок - Минздрав

За последние 10 лет в Украине не зафиксировано ни одного случая смерти ребенка после прививки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный специалист Управления общественного здоровья Министерства здравоохранения, главный специалист отдела профилактики Минздрава Сергей ПЛАТОВ.

По его словам, обусловленных вакцинацией тяжкие или смертельные случаи среди детей в Украине не было и в прошлом году. Все смерти младенцев, подчеркнул С.ПЛАТОВ, могли совпадать во времени с периодом иммунизации.

«Вакцина не была причиной смерти ни одного ребенка. Минимум 10 последних лет смертей не было. За прошлый год все случаи смерти были связаны во времени с проведением вакцинации… Поэтому ребенок мог попасть в этот период (вакцинации - УНИАН)», - отметил С.ПЛАТОВ.

В свою очередь, комментируя случаи смерти младенцев в послевакцинальный период в результате менингококковой инфекции в 2011 году, доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор ЛАПИЙ проинформировал, что в результате этой данной инфекции в Украине умирает ежегодно от 85 до 120 детей в возрасте до 2-х лет.

«Прошлый год был циклическим эпидемическим годом относительно менингококковой инфекции. Если отменить вакцинацию, дети не перестанут умирать, - каждые шесть дней в Украине от менингококковой инфекции умирает один ребенок», - сказал Ф.ЛАПИЙ.