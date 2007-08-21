В Житомирской области в аптеке военного госпиталя продавали наркотические и психотропные препараты

В Житомирской области работники аптеки военного лечебного заведения хранили и отпускали наркотические, психотропные, а также ядовитые лекарства, сроки пригодности которых давно истекли.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации военной прокуратуры Житомирского гарнизона, в июле 2007 года прокуратурой по результатам проверки соблюдения в военных лечебных учреждениях требований законодательства о здравоохранении было возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения служащими одного из военных госпиталей Житомирской области установленных правил хранения и отпуска наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ.

В ходе проверки прокуратура установила, что длительное время работники аптеки хранили и продавали наркотические, психотропные и ядовитые лекарственные средства, сроки пригодности которых давно истекли.

Следствие по данному факту продолжается.