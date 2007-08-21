Компания «Астелит» запустила новый пакет услуг для инвалидов

Оператор мобильной связи компания «Астелит» (ТМ life:)) запустила новый пакет услуг для инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный исполнительный директор компании «Астелит» Тансу ЕЭН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, стартовый пакет будет распространяться через сеть организаций Национальной ассамблеи инвалидов Украины, которая насчитывает 1,8 млн. членов.

Как подтвердил УНИАН глава Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ, все инвалиды Украины имеют возможность получить бесплатный стартовый пакет, обратившись в организации Ассамблеи.

Он также отметил, что Ассамблея начинает распространять пакеты с сегодняшнего дня. Кроме того, есть договоренность с «Астелит» о распространении льготного тарифа для членов семей инвалидов.

Стартовый пакет life:) предлагает людям с ограниченными возможностями воспользоваться бесплатными услугами: 1 тыс. SMS в сети life:) и 1 мегабайт WAP ежемесячно при пополнении счета на 10 грн. При этом тариф на звонки внутри сети составляет 0 коп./мин., а звонки на другие номера в пределах Украины тарифицируются по 0,50 грн./мин. Тариф действителен до 31 декабря 2008 года.

Справка УНИАН. life:) – национальный оператор мобильной связи, предоставляющий свои услуги на территории, на которой проживает 91% населения Украины. Сеть life:) продолжает расширяться и сегодня работает во всех городах с населением свыше 35 000 и в более чем 22 000 населенных пунктах Украины, а также на всех основных автомагистралях страны. life:) обеспечивает возможность роуминга в 193 странах благодаря более 500 роуминг-партнерам.

Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE покрытие – в 42 городах, включая все областные центры Украины.