В автотянучке можно заболеть

Нет, наверное, сегодня горожанина, который не "сидел" бы в автомобильной пробке. Усталость, боль в ногах, отеки – это только часть симптомов, которыми страдают люди, засидевшиеся в автотянучке.

"Теснота, невозможность расслабить ноги и отсутствие движения замедляют отток крови по венам и вызывают их варикозное расширение, – рассказывает хирург Ярослав Горшовский. – Стояние в дорожных пробках, длительное вдыхание воздуха, содержащего выхлопные газы, провоцируют развитие легочных заболеваний: аллергию верхних дыхательных путей, хронический бронхит".

Но главное то, что практически все автолюбители в пробках испытывают значительный стресс. Больше всего изматывают чувство собственного бессилия и невозможность повлиять на ситуацию. Даже самые флегматичные водители начинают нервничать, очутившись в огромном скоплении машин.

Несмотря на то что пробки стали обычным для Киева явлением, привыкнуть к ним практически невозможно. А вот с состоянием, вызванным ими, справляться помогут несколько простых советов.

1. Постарайтесь расслабиться. Почитайте газету, сделайте необходимые звонки, отправьте СМС-сообщение и послушайте спокойную музыку.

2. Если это удобно, попробуйте выполнить легкий самомассаж ног. Поглаживающими движениями разотрите ноги в направлении снизу верх – от стопы к паху. Повторите 10–15 раз.

3. Неплохо сделать самомассаж головы: ладонями рук выполните поглаживания головы со стороны лба к затылку и обратно. Повторите 10–15 раз.

4. Указательным или средним пальцем руки сделайте вибрирующие надавливания на точку на затылке, в районе первого шейного позвонка, подержите 10–20 секунд.

5. После изнурительного сидения в пробке по дороге с работы, добравшись домой, примите контрастный душ, немного отдохните и по возможности погуляйте перед сном.

П о-киевски.