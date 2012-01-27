Для оперативной помощи во время похолодания открыта горячая телефонная линия

Для оперативного реагирования на обращения граждан за помощью при Центральном правительственном штабе открыта круглосуточная многоканальная линия связи за номером 256-60-90.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на селекторном совещании относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания при участии руководителей всех регионов Украины.

Кроме того, он напомнил, что работает Правительственный контактный центр по телефону 0-800-507-309, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.