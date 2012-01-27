Для оперативной помощи во время похолодания открыта горячая телефонная линия
18:03, 27 января 2012Страна
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Круглосуточная многоканальная линия связи работает за номером 256-60-90... В Кабмине состоялось селекторное совещание относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания...
Для оперативного реагирования на обращения граждан за помощью при Центральном правительственном штабе открыта круглосуточная многоканальная линия связи за номером 256-60-90.
Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ сегодня на селекторном совещании относительно организации работы органов власти и местного самоуправления в условиях значительного похолодания при участии руководителей всех регионов Украины.
Кроме того, он напомнил, что работает Правительственный контактный центр по телефону 0-800-507-309, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА.
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