Здоровье украинских военных укрепят

Министерство обороны до конца сентября проведет в воинских частях по всей Украине собрания офицеров с целью собрать предложения, касающиеся совершенствования системы здравоохранения военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины. Как сообщил сегодня журналистам министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, такое решение было принято на последней коллегии Минобороны.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, в частности, планируется собрать предложения по совершенствованию работы медицинских центров, санаторно-курортного лечения и профилактических мер.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что все предложения будут рассмотрены в Минобороны в течение месяца, систематизированы и введены в действие.

«Основная цель этих мероприятий - укрепление здоровья военнослужащих и работников ВСУ», - добавил А.ГРИЦЕНКО.