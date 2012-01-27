Предприниматели незаконно выиграли тендер Минздрава

В Киеве возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателей, которые по поддельным документам незаконно выиграли тендер Министерства здравоохранения и присвоили 15,7 млн. грн. бюджетных средств.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, в Киеве работники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили служебных лиц общества с ограниченной ответственностью. Установлено, что они в 2008 году предоставили в тендерный комитет Министерства здравоохранения Украины фиктивную справку о своем статусе представителя производителя медицинского препарата иностранного производства, вследствие чего указанному обществу было перечислено 15,7 млн. грн. бюджетных средств. Из-за этих действий государству нанесен ущерб на указанную сумму.

Районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.