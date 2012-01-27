На завтра по Украине - до 15° мороза

На завтра по Украине синоптики прогнозирует днем до 15° мороза.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 января будет холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22° мороза, на севере Левобережья до 25°, днем 10-15° мороза; в Закарпатье и в Крыму ночью 7-12°, днем 2-7° мороза (на Южном побережье Крыма на протяжении суток 0-5° мороза). Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы 17-22 м/с, ночью местами 25 м/с. На дорогах страны гололедица.

В Киевской области завтра холодная без осадков погода с температурой ночью 17-22°, днем 10-15° мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.

В Киеве холодная без осадков погода с температурой ночью 18-20°, днем 12-14° мороза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.