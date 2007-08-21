”Инфекционный” городок под Одессой

11:43, 21 августа 2007
Страна
1

 На его строительство выделят $ 6 млн.

Сессией Одесского областного совета утвержден инвестиционный проект строительства под Одессой в соседнем Беляевском районе инфекционного городка стоимостью 327 млн. грн.

Намечено сооружение противотуберкулезного диспансера на 650 мест, а также кожно-венерического, инфекционной больницы, центра профилактики СПИДа.

Заказчики - Одесский облсовет и облгосадминистрация, инвестор – ЗАО "Черноморец", входящее в финансово-промышленную группу "Приморье" (Одесса).

MIGnews.com.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter