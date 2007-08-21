”Инфекционный” городок под Одессой

На его строительство выделят $ 6 млн.

Сессией Одесского областного совета утвержден инвестиционный проект строительства под Одессой в соседнем Беляевском районе инфекционного городка стоимостью 327 млн. грн. Намечено сооружение противотуберкулезного диспансера на 650 мест, а также кожно-венерического, инфекционной больницы, центра профилактики СПИДа. Заказчики - Одесский облсовет и облгосадминистрация, инвестор – ЗАО "Черноморец", входящее в финансово-промышленную группу "Приморье" (Одесса). MIG news.com.ua

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