”Инфекционный” городок под Одессой
11:43, 21 августа 2007Страна
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На его строительство выделят $ 6 млн.
Сессией Одесского областного совета утвержден инвестиционный проект строительства под Одессой в соседнем Беляевском районе инфекционного городка стоимостью 327 млн. грн.
Намечено сооружение противотуберкулезного диспансера на 650 мест, а также кожно-венерического, инфекционной больницы, центра профилактики СПИДа.
Заказчики - Одесский облсовет и облгосадминистрация, инвестор – ЗАО "Черноморец", входящее в финансово-промышленную группу "Приморье" (Одесса).
MIGnews.com.ua
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