Если любишь покупать вещи - ты больной

Сегодня шоппинг приравнивают не только к виду наркомании, но и называют его "публичным эквивалентом секса". Британские социологи подсчитали, что среднестатистическая жительница Европы отдает шоппингу чуть ли не половину своей жизни.

По данным исследователей, в среднем 92% женщин 30 – 40 лет страдают "шоппоголией", неумеренной страстью к покупкам. Из них 96% тратят деньги только на одежду, 75% – на обувь, 42% – на украшения, 33% – на косметику, 12% – на товары для дома.

Как ни странно, но психологи объясняют такую любовь к покупкам исключительно женской природой, инстинктом собирательницы.

Например, англичанки за свою жизнь тратят на сумки около $27000. У каждой британки в среднем имеется около 17 сумок, шопоголиков со стажем – более 25 сумок.

Ежегодно женщина покупает как минимум 3 новые сумки. В целом в гардеробе среднестатистической женщины имеется 5 дневных сумок, 2 рабочих, 3 вечерних, 2 для покупок, 2 для поездок, 2 для фитнеса и 1 пляжная.

Не сложно было подсчитать затраты англичанок и на обувь. За всю жизнь женщины в среднем тратят на сапоги и туфли около $55000. Большинство из них ежемесячно покупает новую пару туфель стоимостью примерно $70.

13% имеют в своем гардеробе более 30 пар обуви, но наиболее распространенным является наличие 25 пар. 25% опрошенных тщательно скрывают свои покупки от мужа, остальные просто привирают насчет их стоимости.

Часто повышенное внимание к шоппингу вызывают депрессии. Специалисты в таких случаях советуют обходить бутики и торговые центры стороной. Ученые британского Эссекссого университета выяснили, что шоппинг – не лучшее средство для укрепления чувства собственного достоинства.

В проведенных ими исследованиях 44 % испытуемых сообщили, что их чувство собственного достоинства снизилась, 50% пациентов после занятия шоппингом ощущали усиление нервного напряжения.

Если покупки и помогли в большинстве случаев повлиять на депрессию, улучшив состояние, то в 22 % – только усугубили подавленное настроение. В итоге, потраченные деньги не приносили никакого удовлетворения.

В таких случаях, считают ученые, лучше всего отправиться на свежий воздух. В результате прогулок на природе у большинства пациентов подавленное настроение сменялось улучшением самочувствия, а также повышалась уверенность в себе.

Термин "шоппинг", как, впрочем, и само явление, появилось в 1956 г. с легкой руки американки Барбары Зелински. Она умудрялась потратить зарплату мужа в среднем за 2 мин. 34 секунды. Впоследствии супруг самолично зафиксировал мировой шоппинг-рекорд своей благоверной: 1 мин. 55 секунд.

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