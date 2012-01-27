Помогите проснуться Артемке!

Меня зовут Юлия, я мама Тараненко Артема из Херсона. Артемка - наш единственный ребенок - родился 30 января 2010 года. Мы долго думали ,как назвать мальчика и решили - Артемий - ЗДОРОВЫЙ. Рос сын здоровым и шустрым мальчиком до того рокового события... Предпасхальные дни всегда проходят в нашей семье в радостных хлопотах... Вот и в те весенние дни прошлого года мы семьей поехали в деревню к бабушке. Маленький Артемка помогал маме мыть посуду. В одну секунду малыш взял в рот губку с моющим средством и успел глотнуть. Произошел ожог пищевода.

Ребенка срочно доставили в Херсонскую детскую обласную клиническую больницу. Врачи сделали фиброгастродуденоскопию и положили нас в отделение хирургии. Неделю наш малыш был на глюкозе, затем еще одну - пил водичку, и только через три недели после случившегося он начал по-тихоньку кушать пюре. Прошел месяц пребывания в отделении хирургии... Однажды мы с Темой кормили голубей на территории больницы и сын начал

отбирать у птичек булочку. Я поняла, что Тема выздоравливает.

Нас выписали домой, а через месяц мы пришли на плановое обследование. 21 июня 2011 года, во время обследования, у Артемки лопнул пищевод. Я стояла под кабинетом и слышала истерический крик своего ребенка. Малыша экстренно подняли в отделение реанимации, где прооперировали.

Несколько следующих дней нам, родителям, врачи говорили о том, что в отделении малыш пробудет недельку-две максимум. Однако через 5 дней пребывания сына в реанимации мы узнаем, что наш ребенок в коме, у него случился отек мозга. Это было страшным ударом. Очень тяжело было видеть свое дите на аппаратном дыхании и без сознания, бледного, с многочисленными трубками. Постоянная пневмония, синегнойная палочка...

Через месяц пребывания в коме Артемчик открыл глазки - и я подумала, что все худшее - позади. Но нет - он перешел в вегетативное состояние.

За 3.5 месяца пребывания в отделении реанимации Артемка перенес несколько операций. Уже полгода ,как мой сын не говорит мне "мама", не бегает , не играет, не шалит. Он просто лежит и смотрит куда-то вдаль, думает о чем-то своем.На сегодняшний день врачи не знают , как нас лечить дальше. Планируют отправить на месяц домой, а затем вновь кладут в отделение неврологии или же в отделениие восстановительного лечения.

В Украине выведением из вегетативного состояния не занимаются. Мы нашли клинику в Германии, которая готова принять Артемку на лечение. но для этого нужно оплатить счет в 56036 евро. Это очень большая сумма для нашей семьи.

Я обращаюсь ко всем неравнодушным к детской беде людям - помогите нам, пожалуйста! Заранее всем огромное спасибо!

Тел. Мамы Юли 067 64 77 116

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Получатель ТАРАНЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

Назначение платежу: перечислення на счет Тараненка Виктора Викторовича

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