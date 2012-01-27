В Полтавской области открыли мобильные пункты обогрева

В Полтавской области во время заморозков для лиц без определенного места жительства открыли мобильные пункты обогрева.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Полтавской облгосадминистрации.

По их данным, с 26 января 2012 года в Кременчуге в связи с понижением температуры воздуха для лиц без определенного места жительства будут открыты мобильные пункты обогрева.

В частности, заместитель городского головы Кременчуга Виктор КАЛАШНИК сообщил, что пункт обогрева бездомных в Кременчуге установлен вблизи железнодорожного вокзала. Мобильный пункт обогрева работает круглосуточно. В нем бездомные смогут получить необходимый теплую одежду, сухой паек в виде бутербродов, сала, сладкого чая, а также, при необходимости, и первую медицинскую помощь. В более сложных ситуациях, если лица этой категории получат различные степени обморожения, на лечение их будут отправлять в учреждения здравоохранения, где есть «социальные койки».

«Однако, если возникнет необходимость и количество лиц, требующих соответствующей помощи будет значительно больше, то подобный мобильный пункт будет установлен и на Молодежном возле парка «Воинов-интернационалистов»», - сказал В.КАЛАШНИК.

Подобный пункт открыт и в Полтаве.

Также по всей области во время суровых морозов, лиц без постоянного места жительства готовы обогреть и накормить в территориальных центрах городского совета. В частности, сейчас в них создан «банк одежды», где в наличии имеются все необходимые теплые вещи. Кроме того, в течение дня в центрах готовы кормить всех обратившихся за помощью.



