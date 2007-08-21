Найден ген, который приводит к наиболее агрессивной форме рака в легких
10:57, 21 августа 2007Страна
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Исследование поможет врачам
Американские исследователи обнаружили ген (известный как LKB1), который подавляет развитие раковых опухолей в организме человека, и который в свою очередь, при мутациях, может приводить к развитию более агрессивных видов рака в легких.
Доктор Норман Шарплесс, ученый Университета Северной Каролины обнаружил, что именно этот мутировавший вид гена в 1/4 случаев приводит к наиболее агрессивной форме рака в легких, названного squamous cell carcinoma. Исследование поможет врачам ставить более точные диагнозы и прогнозы в случае заболевания раком легких у пациентов.
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