Здоровье зубов зависит от психологического состояния

Постоянные стрессы, длительная депрессия и тревога, чувство одиночества нередко сопровождаются развитием болезней пародонта, которые являются частой причиной потери зубов.

Пародонт - это комплекс тканей, которые окружают зуб и обеспечивают его фиксацию в челюстных костях. К наиболее распространенным болезням пародонта относятся гингивит, пародонтит и пародонтоз. Характерные признаки болезней пародонта - кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, расшатывание зубов вплоть до их выпадения.

Ученые Американской академии периодонтологии выяснили, что результаты 57% исследований, проведенных за последние 16 лет, подтверждали наличие прямой связи между развитием болезней пародонта и психологическими факторами (высокой тревожностью, депрессией, сильным чувством одиночества, состоянием хронического стресса).

Исследователи предположили, что связь между психологическими факторами и болезнями пародонта обусловлена действием гормона стресса - кортизола, повышенный уровень которого может способствовать повреждению десен и челюстных костей, характерных для болезней пародонта.

Кроме того, определенную роль может играть изменение привычек у человека, переживающего тяжелый стресс. "В такой ситуации люди уделяют меньше внимания гигиене полости рта и увеличивают потребление алкоголя, никотина и лекарств", - отметил президент Американской академии периодонтологии Престон Миллер.

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