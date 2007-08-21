По уровню распространения сифилиса и гонореи Украина занимает первые места

10:48, 21 августа 2007
Страна
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 Зафиксировано 163 081 случай сифилиса

Согласно официальной статистике Всемирной организации здравоохранения по уровню распространения сифилиса и гонореи Украина не пасет задних, а занимает первые позиции в мире.

С 2000 года в нашей стране зафиксировано 163 081 случай сифилиса (четвертое место среди мировых стран) и 113 135 случаев заболевания гонореей (пятое место).

MIGnews

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