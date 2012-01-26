От дела «Индара» сбегает уже второй суд

Эксперты негативно оценивают второй самоотвод коллегии судей Киевского апелляционного хозяйственного суда в деле о возврате государственного пакета акций завода «Индар».

В частности, комментируя УНИАН тот факт, что 25 января новый состав коллегии судей, назначенный в январе 2012 г., взял самоотвод по данному делу, мотивируя его невозможностью принять единое решение, народный депутат Украины Владимир КАРПУК сказал: «Это (второй самоотвод судей) - чрезвычайная ситуация, такого в Украине еще не было. Это свидетельство того, что суды в Украине не способны решить проблему «Индара».

В.КАРПУК - как заместитель председателя временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования обстоятельств, приведших к ситуации, сложившейся вокруг завода «Индар» - считает, что в данном деле свое слово должны сказать Гарант Конституции и Кабинет министров, однако политической воли государства нет - «все молчат, и поэтому все нижестоящие действуют, как им хочется».

По словам председателя подкомитета по вопросам формирования судейского корпуса Комитета Верховной Рады Украины по правосудию, народного депутата Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО, самоотвод судей может говорить о том, что они имеют прямое отношение к произошедшему на заводе «Индар» и боятся рассматривать это дело, потому что в отношении их будет выявлен компромат.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО сказал, что намерен поднять вопрос правомерности самоотвода шести судей в деле об «Индаре» на рассмотрение Высшего совета юстиции.

«В судейской общественности их поступки оцениваются очень негативно. Я думаю, это не показатель демократии, это показатель трусости и нежелания в остром социальном вопросе принимать правовое, правосудное решение», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что основания для самоотвода определены процессуальным кодексом, и «все они имеют прямое и непосредственное отношение либо к родственникам, либо к прямой зависимости судьи к тому делу, которое рассматривается».

Бывшая глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК считает, что судьи не могут принять решение, так как на них оказывают давление криминальные структуры, имеющие отношение к захвату завода «Индар» в июле прошлого года.

«Видимо, на судей оказывается большое давление, и они очень боятся за свою жизнь», - говорит она.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО уверена, что завод был отчужден с целью уничтожения конкуренции на рынке инсулина. «Если кто-то хочет завести сюда инсулин, то зачем ему конкурент?», - задает риторический вопрос экс-глава ФГИУ.

Она напоминает, что в 2007 г., во время премьерства Виктора ЯНУКОВИЧА, «Индар» был исключен из перечня объектов, подлежащих приватизации: «И его путем манипуляций, подделки документов, захватили. А это - экономическая безопасность страны».

Как сообщалось, в ночь на 8 июля 2011 г. около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию инсулинового завода «Индар», чтобы провести на предприятие новое руководство, представителей компании Storke Holdings Limited, которая зарегистрирована в оффшорном государстве Белиз.

В 2008 г. государственный пакет акций - более 70% - ЗАО «Индар» был отчужден в пользу белизской компании через суд.

19 сентября 2011 года Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед". Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

Сейчас это решение суда находится на апелляционном рассмотрении в Апелляционном хозяйственном суде Киева.

Однако 27 декабря 2011 года коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда, которая занималась рассмотрением дела о возврате завода "Индар" в государственную собственность, в полном составе взяла самоотвод. Официальной причиной самоотвода стало то, что все трое судей разошлись во мнениях и не смогли прийти к единому решению по делу инсулинового завода.

