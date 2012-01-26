Врачи предупреждают украинцев об опасности переохлаждения и обморожений

Специалисты Минздрава предупреждают граждан об опасности переохлаждения и обморожений.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, медики отмечают, что погода с температурой ниже +7 С уже является такой, которая может вызвать проблемы со здоровьем человека.

Специалисты объясняют, что холод действует пагубно, в первую очередь, на мелкие кровеносные сосуды человека. В результате сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло, циркуляция крови в конечностях замедляется. Сначала замерзает кожа, а уже затем подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. Менее всего защищены и самые чувствительные к холоду - пальцы рук и ног, уши и нос. При переохлаждении температура тела человека снижается до 35 и ниже, отмечают медики.

Чтобы предотвратить переохлаждение и отморожения, специалисты советуют одеваться многослойно – лучше надеть на себя несколько легких свитеров вместо одного слишком теплого, одежда должна быть легкой. Это будет предотвращать вспотение, которое на морозе опасно. «Защищайте открытые участки кожи – обязательно надевайте перчатки, нос и уши защищайте шапкой, шарфом, воротником», - советуют медики.

Также они советуют не выходить на мороз голодными, ведь в холод нужно хорошо есть, лучше что-то высококалорийное.

«Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице. Если замерзли конечности – начните двигаться, чтобы усилить кровообращение в сосудах. Можно попрыгать с ноги на ногу — только не очень энергично, это может причинить вред замерзшим тканям», - советуют в Минздраве.

Кроме того, специалисты призывают граждан не переутомляться, так как уставший человек быстрее поддается переохлаждению. Обычно, почувствовав, что замерзает, человек начинает двигаться очень активно. Этого делать врачи не советуют - энергия используется очень быстро.

Врачи также напоминают, что в холодную погоду категорически нельзя касаться металла (особенно голыми руками или языком), поскольку при контакте с ним может произойти обморожение. Очень быстро обморозить тело может также бензин. Во время работы с такими материалами на морозе необходимо надевать водонепроницаемые перчатки.

Специалисты подчеркивают, в холодную погоду нельзя употреблять спиртное, поскольку алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. Также на морозе лучше не курить, это особенно пагубно действует на стенки сосудов.