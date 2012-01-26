У 154 украинцев подозревают корь

За сутки в Украине зарегистрировано 154 человека, у которых подозревают корь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, по оперативным данным, на 25 января 2012 года на административных территориях страны зарегистрировано 1952 случая подозрения заболевания корью.

Наибольшее количество таких случаев - в западных регионах, сообщили в Минздраве. В частности, во Львовской области - 967 (64 за последние сутки), Ивано-Франковской области - 534 (42 за последние сутки), Ривненской области - 124 (14 за последние сутки), Закарпатской области - 103 (12 за последние сутки), Тернопольской области - 54 (7 за последние сутки), Волынской области - 40 (3 за последние сутки). В Киеве зарегистрировано 12 случаев подозрения заболевания корью (1 за последние сутки).

На других административных территориях страны с начала текущего года регистрировались одиночные случаи подозрения заболевания корью, в целом – 118.

В Минздраве также сообщили, что Госсанэпидемслужба Украины с целью предупреждения распространения кори проводит полный объем противоэпидемических мероприятий, в частности ограничено проведение массовых мероприятий, проводится медицинское обследование всех контактных лиц.

Во Львовские области, где регистрируется высокий уровень заболеваемости корью, ограничено посещение больных в стационарах, продолжены зимние каникулы в учебных заведениях. Лица, которые не привиты или не имеют сведений о проведенной иммунизации против кори, не допускаются к учебному процессу, временно приостановлены занятия в учебных заведениях, где выявлены случаи заболевания корью, сообщили в Минздраве.