В декабре текущего года в Киеве откроется центр ранней социальной реабилитации детей-инвалидов, аналогов которого пока еще не существует не только в городе, но и в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам начальника Главного управления экономики и инвестиций Марины ЛУКАШИНОЙ, проект этого заведения был разработан еще три года назад. Бывший детский сад №403 на ул. Елены Телиги реконструировали и надстроили дополнительный этаж. Стоимость обустройства этого заведения – 14 млн. грн.

В столице 7 тысяч детей-инвалидов нуждаются в помощи. Современный центр реабилитации сможет принимать ежегодно более 500 человек. Кроме того, специалисты центра для оказания помощи будут выезжать домой в разные районы столицы, таким образом обслуживая около тысячи детей с особыми потребностями.

На первом этаже центра разместится административный корпус, профилактические и лечебные кабинеты, учебные классы, специально оснащенный бассейн. Здесь будут работать врачи, педагоги, воспитатели.