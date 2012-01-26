Янукович поблагодарил 2-классницу за мужество при пожаре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил второклассницу ООШ № 3 - коллегиума города Балта Одесской области Ольгу ШЕНДЕРУК за мужество, которое девочка проявила во время пожара, и спасение из огня маленькой сестры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Я горжусь твоим поступком, который является примером смелости и отваги не только для твоих ровесников, но и для взрослых. Желаю тебе успехов и самых лучших перспектив в жизни, а всей семье - крепкого здоровья, добра и согласия. Пусть бережет вас Бог», - говорится в письме Президента.

Пожар произошел в одном из жилых домов Балты 20 января. В доме находились только двое детей - 9-летняя Оля и ее 10-месячная сестра София. Оля смотрела телевизор, когда услышала треск в коридоре. Открыв двери, девочка увидела огонь и дым в коридоре. Она не растерялась, схватила сестру и выпрыгнула в окно. Потом Оля сообщила о пожаре соседям, и те вызвали пожарных. Огонь загасили в течение 40 минут.