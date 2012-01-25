Большинство украинских студентов считают себя счастливыми

Большинство украинских студентов являются счастливыми людьми.

К такому выводу пришла эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО, комментируя данные социологического исследования на тему «Современное студенчество Украины», проведенного институтом в канун Дня студента.

«Судя по результатам опроса, студенты Украины – счастливые люди. Они явно демонстрируют чувство перспективы и позитивные ожидания», - сказала она.

В частности, согласно исследованию, данные которого переданы агентству УНИАН, больше половины украинских студентов (54,9%) удовлетворены своими перспективами в личной жизни. Из них 30,5% - «скорее удовлетворены», а 24,4% - «полностью удовлетворены». При этом каждый четвертый респондент (26,6%) своими перспективами в личной жизни не удовлетворен. Из них ответ «скорее не удовлетворен» дали 16,7%, «полностью не удовлетворен» - 9,9%. Почти каждый пятый опрошенный (18,5%) затруднился ответить на данный вопрос.

Каждый второй украинский студент (44,9%) удовлетворен своими любовными отношениями. Из них 25,3% ответили «полностью удовлетворен», 19,6% - «скорее удовлетворен». Недовольны любовными отношениями более трети молодых людей (36,2%). Из них ответ «скорее не удовлетворен» выбрали 22,8%, «полностью не удовлетворен» - 13,4%. Затруднился ответить на этот вопрос почти каждый пятый респондент (18,9%).

Больше половины студентов Украины (54,3%) удовлетворены своим материальным положением. Из них 34,6% предпочли ответ «скорее удовлетворен», 19,7% - «полностью удовлетворен». При этом 37,2% молодых людей выразили недовольство собственным материальным положением. Из них 27,1% предпочли ответ «скорее не удовлетворен», а 10,1% - «полностью не удовлетворен». Затруднились ответить на этот вопрос – 8,5% опрошенных.

Половину украинских студентов (52,7%) устраивают перспективы в собственной работе, карьере. Из них 36,9% выбрали ответ «скорее удовлетворен», 15,8% - «полностью удовлетворен». При этом треть молодых людей (34,8%) карьерные перспективы не устраивают. Из них 25,7% предпочли ответ «скорее не удовлетворен», 9,1% - «полностью не удовлетворен». Затруднились с ответом на данный вопрос 12,5% респондентов.

Большинство студентов Украины (61,7%) удовлетворены своим жильем. Из них 32,6% - «полностью удовлетворены», 29,1% - «скорее удовлетворены». При этом более трети молодых людей (36,2%) не устраивает жилье, которое они имеют на данный момент. Из них 24,5% выбрали ответ «скорее не удовлетворен», 11,7% - «полностью не удовлетворен». Затруднились ответить на данный вопрос 2,1% опрошенных.

Большинство украинских студентов (79,1%) устраивает собственный отдых и досуг. Из них 45,3% дали ответ «скорее удовлетворен», 33,8% - «полностью удовлетворен». При этом каждый пятый респондент (19,8%) недоволен своим досугом и отдыхом. Из них 13,3% выбрали ответ «скорее не удовлетворен», 6,5% - «полностью не удовлетворен». Затруднились с ответом 1,1% опрошенных.

Комментируя эти результаты, М.ТКАЧЕНКО отметила, что «формула успеха» украинского студента выглядит достаточно прагматично: в первой тройке самореализация (65,4%), достаток (50,3%) и карьера (48,9%). Именно такие цели ставит себе большинство молодых людей, которые в настоящий момент получают высшее образование. «Всевозможная «лирика» - любовь, дружба, независимость, свобода – на втором плане, а последнее место в шкале критериев успеха занимает хороший брак (25,1%)», - сказала она.

По словам эксперта, не менее оптимистично украинские студенты оценивают и свое настоящее. «Респонденты удовлетворены отношениями с родителями (85,6%), что, безусловно, делает честь их родителям, которые сумели построить доверительные отношения со своими детьми. 84,9% удовлетворены отношениями с друзьями. Счастливы в личной жизни 44,9%, а 54,3% устраивает их материальное положение. В целом позитивно они оценивают свои перспективы в устройстве семьи, в карьере, не особо сетуют на жилье и качество отдыха», - полагает М.ТКАЧЕНКО.

При этом она отметила, что молодежи свойственны завышенные ожидания. «Вся жизнь впереди, и само осознание этого факта позволяет им видеть в настоящем преимущественно светлые стороны. Реальность не представляется им неприглядной, и тем более - безнадежной. Если такое мировоззрение будет поддержано личными усилиями молодых людей, можно считать, что шансы на обновление общества у нас есть. Растет поколение прагматичных, уверенных в себе, карьерно-ориентированных граждан Украины. Хотелось бы верить, что при этом они будут добрыми, великодушными и отзывчивыми», - отметила М.ТКАЧЕНКО.

Институт Горшенина проводил социологическое исследование на тему «Современное студенчество Украины» с 9 по 20 января. Опрошено 1200 студентов высших учебных заведений в городах-миллиониках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,9%.