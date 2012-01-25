В Украине в прошлом году при родах умерло 75 женщин

В Украине в 2011 году при родах умерли 75 женщин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела акушерско-гинекологической помощи Минздрава Украины Валентина КОЛОМЕЙЧУК сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам специалиста, около 79% этих случаев происходят в районных больницах, где квалификация врачей недостаточна и отсутствует современное медицинское оборудование. «Если в медицинском заведении принимают только 80-100 родов в год - такие заведения могут быть угрожающими для ребенка и матери, потому что не могут оказать квалифицированной помощи (ни относительно медицинских кадров, ни относительно новейшего медоборудования)», - отметила В.КОЛОМЕЙЧУК.

Она отметила, что на первом месте среди причин материнской смертности - экстрагенитальные патологии (при наличии которых женщинам вообще запрещено беременеть - УНИАН), на втором – кровотечения.

В свою очередь профессор кафедры акушерства, гинекологии та репродуктологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. Шупика Руслан ТКАЧЕНКО добавил, что в нашей стране распространено опасное явление, когда беременеют женщины с тяжелыми болезнями.

«Беременеют с тяжелыми заболеваниями сердца, эндокринными патологиями… Это на первом месте. Второе - на протяжении последних 6 лет стойкую позицию занимают массивные акушерские кровотечения. Большинство из них можно было бы предотвратить. Есть дорогостоящие препараты, которые быстро останавливают кровотечение, и государство их закупает», - подчеркнул Р.ТКАЧЕНКО.

Он отметил, что роженицы погибают обычно в стационарах, где нечасто рожают (до ста родов в год), соответственно у врачей недостаточный опыт в ведении родов. Р.ТКАЧЕНКО также подчеркнул, что в странах Европы показатели смертности от кровотечений в 6 раз ниже, чем в Украине.